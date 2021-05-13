السيطرة على حريق اندلع في حقول الحنطة بصلاح الدين

وقال مدير الدفاع المدني في صلاح الدين العميد لطيف جاسم حمود في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حريق اندلع داخل حقل لمحصول الحنطة تقدر مساحته بـ 60 دونماً في منطقة جلام الدور في محافظة صلاح الدين".وأضاف أن "فرق الإطفاء طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت داخل الحقل واخمدت الحادث من دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، إذ لم يحترق سوى دونم واحد فقط وانقذت فرق الدفاع المدني ما يقدر بـ 60 دونماً ضمن الحقل المسجل داخل الحادث".