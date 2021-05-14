اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار والعملات العالمية الأجنبية في الاسواق المحلية العراقية لليوم الجمعة.





اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 148,750

سعر شراء الدولار ⬅️ 147,750

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,215,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 121,14 دولار

100 باوند ⬅️ 140,66 دولار

100 دولار ⬅️ 844,20 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1833,30 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 67,76 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 64,51 دولار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 148,750سعر شراء الدولار ⬅️ 147,750تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 2,215,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 121,14 دولار100 باوند ⬅️ 140,66 دولار100 دولار ⬅️ 844,20 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1833,30 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 67,76 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 64,51 دولارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ