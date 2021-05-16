الكشف عن تطورات جديدة بشأن الربط السككي بين العراق وايران

وقال المدير العام للشركة طالب جواد الحسيني في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الأيام المقبلة ستشهد مناقشة ما ورد بتوقيع مذكرة التفاهم للشروع بتنفيذ العمل بالربط السككي بين الشلامجة والبصرة".وأضاف أن "الربط له أهمية خاصة بوصفه خطاً حيوياً ستراتيجياً"، معرباً عن أمله بأن "يصل الربط إلى مرحلة التنفيذ في الأيام المقبلة، بعد إعلان الحكومة الموافقة عليه".وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس الماضي، أن المفاوضات مع إيران لبناء خطِ سكٍة حديد بين البصرة والشلامجة وصلت مراحلها النهائية.