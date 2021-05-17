اسعار النفط تسجل ارتفاعا جديدا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات، أو 0.08٪، إلى 68.77 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:36 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 7 سنتات، أو 0.1٪، إلى 65.42 دولارًا.وقفز العقدان بنحو 2.5٪ يوم الجمعة وتمكنا من تحقيق مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي، مسجلاً ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.وزادت التوترات في منطقة الشرق الاوسط بعد قيام اسرائيل بشن هجوم كبير على قطاع غزة مما ينذر بحرب قد تتوسع في المنطقة وتهدد الشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية بالمنطقة وتوقفها عن العمل.الا ان تعافي شبكة خطوط الأنابيب الأمريكية الرئيسية من المخاوف بشأن الإمدادات وأثارت موجة جديدة من قيود كوفيد -19 في آسيا عاد مخاوف من انخفاض الطلب.