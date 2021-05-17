ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر، إذ تدعم الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف من ارتفاع حالات كوفيد-19 في بعض الدول الآسيوية.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1854 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما لامست في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير/شباط. وقفزت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1853.20 دولار.

وقالت مارجريت يانج، المحللة لدى ”ديلي إف.إكس“: ”تنخفض عوائد سندات الخزانة، ومن ناحية أخرى، يبدو أن هناك مخاوف بشأن عودة وتيرة الإصابات بالفيروس للزيادة في سنغافورة وتايوان وأسواق منطقة آسيا المحيط الهادي الأوسع، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة“.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، ما يقلص تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن المقرر أن تغلق سنغافورة معظم المدارس اعتبار من يوم الأربعاء بعد أن سجلت المدينة أكبر عدد من الإصابات المحلية بكوفيد-19 منذ شهور، بينما فرضت تايوان قيودا جديدة على التجمعات والحركة.

وفي الهند، ثاني أكثر دول العالم تأثرا بالجائحة بعد الولايات المتحدة، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى ما يقرب من 24.7 مليون أمس الأحد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة واحدا بالمئة لتسجل 27.70 دولار للأوقية بعدما بلغت قمة أسبوع في وقت سابق من اليوم. وزاد البلاتين 0.5 % إلى 1231.51 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 2895.61 دولار.