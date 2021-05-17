​نائب يطالب باستثمار الغاز المُصاحب لتغطية الاستهلاك وتقليص الاستيراد

طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني، الاثنين، بضرورة استثمار حقول الغاز في العراق لرفد الاستهلاك المحلي وتقليص الاستيراد الخارجي.



وقال الكناني في بيان، إن "موضوع تطوير حقول الغاز مطروح منذ سنوات، لذلك يحتاج العراق إلى إبرام عقود مع شركات كبرى حتى تستطيع استخراج هذه الكميات الهائلة التي أكثرها للاسف تذهب هباءً منثورا".

وأضاف أن "هذا الاستمرار في استيراد الغاز من الخارج يجب أن يُقلّل وتقلص العقود المبرمة في حال استخراج كميات يستطيع ان يستفاد منها العراق وتستطيع أن تلبي الحاجة الممكنة لاستهلاك البلد".