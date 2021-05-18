تفاؤل بتحسن النمو الاقتصادي جراء ارتفاع اسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا ، أو 0.33٪ ، إلى 69.69 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش، في حين صعد غرب تكساس الوسيط 22 سنتًا ، أو 0.35٪ ، عند 66.50 دولارًا للبرميل، وارتفع كلا العقدين بأكثر من 1٪ يوم الاثنين.وأعيد فتح الاقتصاد البريطاني ، مما منح 65 مليون شخص قدرًا من الحرية بعد إغلاق COVID-19 لمدة أربعة أشهر، ومع تسارع معدلات التطعيم ، خففت فرنسا وإسبانيا القيود ، وفتحت البرتغال وهولندا السفر، كذلك في الولايات المتحدة ، لم تعد ولاية نيويورك بحاجة إلى أقنعة في معظم الأماكن العامة.في المقابل ، أبلغت سنغافورة عن أكبر عدد من الإصابات المحلية منذ أشهر ، وشهدت تايوان ارتفاعًا في الحالات ، وأعاد البلدان إجراءات الإغلاق.وأظهرت بيانات أولية أن الهند، ثاني أكثر الدول تضررا من الوباء ، تراجعت المبيعات المحلية للبنزين والديزل من قبل مصافي التكرير الحكومية بمقدار الخمس في النصف الأول من مايو مقارنة بالشهر السابق ، حيث أثرت عمليات الإغلاق الوبائي على الأنشطة الصناعية والاستهلاك.