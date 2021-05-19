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تفاصيل زيارة وزير الكهرباء إلى إيران

اقتصاد

2021-05-19 | 07:58
تفاصيل زيارة وزير الكهرباء إلى إيران
1,683 مشاهدة

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن نتائج الزيارة التي اجراها وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش الى ايران، فيما أشارت إلى مساعٍ حكومية لتأهيل حقول الغاز الوطني.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الرسمية، إنَّ "زيارة الوزير الى ايران كانت بتكليف حكومي لبحث ملف اطلاقات الغاز مع الجانب الايراني المتفق عليها، والتي تتناسب مع حاجة الكهرباء والديون".

واضاف أن "الوزارة عرضت على ايران جدولة ملف الديون بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي"، مبيناً أنَّ "المقترحات التي قُدِّمت في طور الدارسة من قبل الجانب الايراني".

وتابع موسى ان "العراق يحتاج الى نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز في فصل الشتاء و70 مليون متر مكعب آخر في الصيف لأن هناك ذروةً واحمالاً وزيادة طلب على الطاقة في الصيف".

واكد موسى أنَّ "هناك تعاوناً كبيراً من وزارة النفط لتوفير الغاز الوطني"، لافتاً الى أنَّ "إنتاج وزارة النفط من الغاز لا يكفي لسد الحاجة من الكهرباء".

وأشار الناطق باسم الوزارة الى أن "الحكومة ماضية بتأهيل حقول الغاز الوطني".

يذكر ان وزير الكهرباء ماجد حنتوش زار في الثاني من ايار الحالي، العاصمة الايرانية طهران وبحث مع نظيره الإيراني علي رضا اردكانيان التعاون في مجال الطاقة والغاز.
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