هبوط في أسعار النفط

وحتى الساعة 17.45 بتوقيت موسكو انخفض سعر العقود الآجلة لشهر تموز/يوليو لمزيج نفط بحر الشمال برنت بنسبة 4.85 % ليصل إلى 65.39 دولار للبرميلكما انخفضت عقود النفط الآجلة لشهر حزيران / يونيو لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.22 % لتصل إلى 62.02 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر حزيران/ يونيو على خام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 5.04 % إلى 62.31 دولار للبرميل.وتجاوز سعر خام "برنت"، في آذار/مارس 2021، مستوى الـ71 دولارًا أميركيًا للبرميل الواحد.وتعتبر الولايات المتحدة حاليا، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي 16.6 مليون برميل يوميا، وثاني أكبر مستورد بعد الصين بمتوسط 6 ملايين برميل يوميا.