اسعار النفط تستقر قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

وارتفع خام برنت ستة سنتات أو 0.42 بالمئة إلى 66.94 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:41 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل 3 بالمئة يوم الأربعاء. ونزل النفط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.55 بالمئة إلى 63.70 دولارا للبرميل بعد هبوط 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة.وما يزال النفط مرتفعًا بنسبة 30 ٪ تقريبًا هذا العام مع تسارع التعافي من جائحة Covid-19 في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، بينما ما يزال شراء شحنات النفط الخام من دول مثل الصين قوياً.وأدت الموجة الثانية في الهند إلى تقليص مبيعات البنزين والديزل بنسبة تصل إلى 20٪ لأكبر شركة تكرير إنديان أويل كورب، مما أدى إلى خفض معدلات المعالجة.وأعطى انخفاض الأسعار هذا الأسبوع زخما إضافيا يوم الأربعاء بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما في المحادثات بشأن برنامج طهران النووي قد يؤدي إلى رفع العقوبات ودخول المزيد من الإمدادات إلى السوق.