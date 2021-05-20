أسعار المعادن الثمينة في الاسواق العراقية

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 149,000
سعر شراء الدولار ⬅️ 148,000
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,220,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 121,93 دولار
100 باوند ⬅️ 141,33 دولار
100 دولار ⬅️ 836,17 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1874,74 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 66,92 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 63,73 دولار
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