أسعار الذهب في الاسواق العراقية والعالمية

انخفضت أسعار الذهب في العراق، بعد قفزة قوية في الأسعار شهدها المعدن الأصفر يوم الأربعاء الماضي.

وعالميا حوم الذهب قُرب أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر الذي بلغه خلال الجلسة السابقة، مدعوما بانخفاض في الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تغاضي المستثمرين عن تلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص تقليص محتمل لإجراءات الدعم الاقتصادي.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1876.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1436 بتوقيت جرينتش. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1878.10 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6% إلى 2851.89 دولار للأوقية، واستقرت الفضة عند 27.74 دولار، بينما تقدم البلاتين 0.8% مسجلا 1200.04 دولار للأوقية.



الأسعار المحلية العراقية

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، إلى مستوى 88 ألفا و197 دينارا، مقابل 88 ألفا و469 دينارا (60.49 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق، إلى مستوى 77 ألفا و172 دينارا، مقابل 77 ألفا و413 دينارا (52.93 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق، ليصل إلى 66 ألفا و148 دينارا، مقابل 66 ألفا و353 دينارا (45.37 دولار) عند إغلاق التعاملات.

أسعار الذهب الاقتصادي في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق، ختام تعاملات الخميس، نحو 51 ألفا و637 دينارا، وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 عند مستوى 44 ألفا و45 دينارا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 10 نحو 36 ألفا و808 دينارات.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في العراق نحو 2 مليون و745 ألفا و154 دينارا، فيما جاء سعر الجنيه الذهب عند مستوى 617 ألفا و880 دينارا.