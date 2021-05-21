الدولار يتجه نحو تسجيل خسائر اسبوعية جديدة

وتراجع الدولار عن الارتداد الذي حققه بعد الإشارة إلى المناقشات المستدقة المحتملة في المستقبل ، في دقائق من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أبريل ، مما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة في وقت مبكر.ويعتقد المستثمرون الآن أن أي إجراء لا يزال بعيدًا وأن المسار قد يكون واضحًا مرة أخرى لاستئناف الاتجاه الهبوطي لشهر أبريل حيث يضغط عجز التجارة والحسابات الأمريكية.مقابل اليورو ، توقف الدولار عند 1.2230 دولار ، وهو ليس أعلى بكثير من أدنى مستوى في أربعة أشهر 1.2245 دولار الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع ويقترب من اختبار الدعم الرئيسي حول 1.2345 دولار. استقر مؤشر الدولار دون مستوى 90 وكان آخر مرة عند 89.777.وانخفض المؤشر ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية ، بنحو 0.6٪ خلال الأسبوع حتى الآن. مقابل الين الياباني ، استقر الدولار عند 108.74 ، بخسارة أسبوعية بنسبة 0.5٪ تقريبًا.