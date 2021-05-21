المالية تضع شروطاً جديدة بشأن "الدفع الالكتروني" في الرافدين وتوصي بإلغاء العقد

اصدر وزير المالية علي علاوي، الجمعة، شروط جديدة بشأن مشروع "الدفع الالكتروني" في مصرف الرافدين.



وتضمنت وثائق موقعة باسم الوزير توصية بالغاء العقد او اعادة صياغته او يتم صياغة عقد جديد وفق شروط جديدة.. وأدناه نص الوثائق: