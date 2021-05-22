تراجع الصادرات النفطية العراقية للولايات المتحدة خلال الاسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم السبت، انخفاض صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة الاميركية الى 199 الف برميل خلال الاسبوع الماضي.
وذكرت الإدارة، في تقريرها الاسبوعي، أن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5 ملايين و837 الف برميل يوميا مرتفعة بمقدار1.197 مليون برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 4.640 ملايين برميل”.
واضافت ان ” امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 199ألف برميل يوميا ،في حين استوردت 235 الف برميل في الاسبوع الذي سبقه.
واشارت الى ان “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.806 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 692 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 424 الف برميل يوميا، ثم كولومبيا وبكمية بلغت بمعدل 325 ألف برميل يوميا”.
ووفقا للإدارة فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من روسيا بلغت 238 ألف برميل يوميا، تليها الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 80 الف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت بمعدل 73 الف برميل يوميا .