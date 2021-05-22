تراجع الصادرات النفطية العراقية للولايات المتحدة خلال الاسبوع الماضي

وذكرت الإدارة، في تقريرها الاسبوعي، أن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5 ملايين و837 الف برميل يوميا مرتفعة بمقدار1.197 مليون برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 4.640 ملايين برميل”.واضافت ان ” امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 199ألف برميل يوميا ،في حين استوردت 235 الف برميل في الاسبوع الذي سبقه.واشارت الى ان “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.806 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 692 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 424 الف برميل يوميا، ثم كولومبيا وبكمية بلغت بمعدل 325 ألف برميل يوميا”.ووفقا للإدارة فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من روسيا بلغت 238 ألف برميل يوميا، تليها الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 80 الف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت بمعدل 73 الف برميل يوميا .