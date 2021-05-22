نائب: عدم الاستقرار السياسي والأمني العائق أمام جذب الاستثمارات

وقال الكناني في بيان إن "الاستثمار الاجنبي في العراق قليل جداً وسببه يعود إلى عدم الإستقرار السياسي والأمني الذي يعاني منه العراق"، مشدّداً على "ضرورة بذل الحكومة المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار في العراق".وأضاف أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار، دائماً ما تؤكد على الجانب الحكومي إبرام اِتفاقيات دولية من أجل جذب المُستثمرين الى العراق ومنح التسهيلات لهم لتوسع مجال الاستثمار في كافة الخدمات والقطاعات التي تخدم المصلحة العامة".