البنك المركزي يطلق مشروع بطاقة الأداء

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، اكمال مشروع بطاقة الأداء للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة إلى مجموعة البنك الدولي لمعالجة المسائل الرقابية في القطاع المصرفي.

المكتب الإعلامي للبنك قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البنك المركزي تبنى تطبيق الحوكمة المؤسسية في المصارف بوصفه هدفاً ضمن الخطة الاستراتيجية للمدة (2016-2020) تعزيزاً لنظم الرقابة والاشراف اعتماداً على الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، فضلاً على مواكبة التطورات الحاصلة في الخدمات المصرفية".

واضاف ان "مشروع بطاقة الأداء يمثل المقياس الكمي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة"، مبينا انه "تم البدء بالعمل على هذا المشروع في نهاية عام ٢٠١٩، حيث تم إجراء الاختبارات التجريبية لبطاقة الأداء خلال المدة (٢٠٢٠-٢٠٢١) وبمشاركة المصارف التجارية والإسلامية العاملة في القطاع المصرفي العراقي كافة".

واوضح البيان، انه "سيتم إطلاق المشروع من خلال اجتماع افتراضي في السادس والعشرين من آيار الحالي بحضور المؤسسات المحلية والدولية المعنية والجهات ذات العلاقة وممثلي القطاع المصرفي العراقي".