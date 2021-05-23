أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 149,250
سعر شراء الدولار ⬅️ 148,250
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,220,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 121,79 دولار
100 باوند ⬅️ 141,50 دولار
100 دولار ⬅️ 840,34 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1879,34 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 66,65 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 63,92 دولار
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