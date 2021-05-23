أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية العراقية لليوم الاحد.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 149,250

سعر شراء الدولار ⬅️ 148,250

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,220,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 121,79 دولار

100 باوند ⬅️ 141,50 دولار

100 دولار ⬅️ 840,34 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1879,34 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 66,65 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 63,92 دولار

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سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 149,250سعر شراء الدولار ⬅️ 148,250تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 2,220,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 121,79 دولار100 باوند ⬅️ 141,50 دولار100 دولار ⬅️ 840,34 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1879,34 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 66,65 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 63,92 دولارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ