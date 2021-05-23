ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق المحلية العراقية

ففي أسواق الجملة في ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 387 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 382 الف دينار.أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 357 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 352 الف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 390 الفاً و 395 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 360 الفاً و 365 الف دينار.