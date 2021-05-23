ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق المحلية العراقية

ارتفعت اسعار الذهب، اليوم الاحد، في الاسواق المحلية العراقية.
ففي أسواق الجملة في بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 387 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 382 الف دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 357 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 352 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 390 الفاً و 395 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 360 الفاً و 365 الف دينار.