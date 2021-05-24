مع توقعات بوصوله إلى 80 دولارا.. النفط يرتفع مجددا

وارتفع خام برنت 0.61 بالمئة إلى 66.76 دولارا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة في الساعة 05:26 بتوقيت غرينتش.فيما زادت اسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.60 ٪ عند 63.95 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 05:26 بتوقيت غرينتش.وقالت مجموعة غولدمان ساكس إن حالة ارتفاع الأسعار "لا تزال قائمة"، وتوقعت أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارًا هذا العام حتى إذا تم استعادة الإمدادات الإيرانية، وقالت في ملاحظة إن التعافي في طلب الأسواق المتقدمة يساعد في تعويض ضعف الاستهلاك في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.تباطؤ انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل أكبر مع استمرار معدلات الوفيات في الانخفاض في فرنسا وإيطاليا، مما يبشر بالخير لاستهلاك الطاقة.