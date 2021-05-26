استقرار نسبي باسعار النفط وتوقعات بارتفاع تدريجي

ويأتي هذا الإستقرار مقابل احتمال تدفق المزيد من إمدادات النفط الخام من إيران في حالة إحياء الاتفاق النووي.واستقر خام برنت في التسوية لشهر تموز المقبل، عند 68.50 دولارا للبرميل.وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الاميركي، لتسليم تموز المقبل بنسبة 0.03 ٪، ليصل إلى 66.02 دولارًا للبرميل.وأفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات البنزين تراجعت بنحو مليوني برميل الأسبوع الماضي ، في حين تراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 439 ألف برميل ، وفقًا لأشخاص مطلعين.في غضون ذلك، لا يزال الدبلوماسيون يتجادلون حول الولايات المتحدة. العقوبات وتقنيات التخصيب المتقدمة الإيرانية، ربما تحتجز الدولة الخليجية ما يصل إلى 69 مليون برميل من النفط الخام في البحر في ناقلات.