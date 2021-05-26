هل لتراجع الدولار تاثيرات على سعر المعدن الاصفر عالميا

تخطت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، المستوى القياسي الهام عند 1900 دولار للأوقية، بدعم تراجع الدولار وتنامي المخاوف بشأن التضخم.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة، ليصل إلى 1905.36 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من كانون الثاني 2021.

وقال ستيفن إينيز الشريك الإداري بمؤسسة "إس بي آي أست مانجمنت"، إن "انخفاض الدولار يقدم دعما، كما أن تزايد مخاطر التضخم يطغى على كل شيء في الوقت الحالي. إنها مسألة تحوط ضد التضخم حاليا".

وأضاف، انه "حتى في حالة ارتفاع التضخم، فإنهم (في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي) سيكونون مائلين للتيسير جدا جدا، ما يهم حقا بالنسبة للذهب هو أسعار الفائدة الحقيقية النهائية، سيستمر الاتحادي في الحفاظ على أسعار الفائدة النهائية عند مستوى منخفض، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف الدولار وسيؤدي الذهب أداء جيدا".

وقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.