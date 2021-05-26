الدولار والمعادن والنفط.. قائمة أسعار الصرف في الاسواق العراقية لهذا اليوم

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية العراقية لليوم الثلاثاء.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 149,500

سعر شراء الدولار ⬅️ 148,500

تقريبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,221,000 تومان

تقريبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 122,42 دولار

100 باوند ⬅️ 141,40 دولار

100 دولار ⬅️ 844,60 ليرة تركية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1908,42 $

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,86 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 66,17 دولار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 149,500سعر شراء الدولار ⬅️ 148,500تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 2,221,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 122,42 دولار100 باوند ⬅️ 141,40 دولار100 دولار ⬅️ 844,60 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1908,42 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,86 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 66,17 دولارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ