اسعار النفط تقترب من اعلى مستوياتها منذ اشهر وتلامس 70 دولارا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 32 سنتا ، 0.5 بالمئة ، إلى 69.78 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0610 بتوقيت غرينتش ، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.18 دولارا للبرميل ، بارتفاع 33 سنتا ، أو 0.5 بالمئة.وقال إدوارد مويا المحلل في OANDA "النفط يتجه صعوديًا على خلفية البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والمشاعر المتزايدة بأنه إذا تم إحياء الاتفاق النووي الإيراني ، فلن يشمل رفعًا فوريًا للعقوبات وأن سوق النفط لن تغمره الإمدادات الفائضة بسرعة".ويسير برنت وغرب تكساس الوسيط على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية تتراوح بين 5٪ و 6٪ حيث يتوقع المحللون أن يرتد الطلب العالمي على النفط إلى ما يقرب من 100 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث أثناء السفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة بعد انحسار فيروس كورونا المستجد بفعل برامج التطعيم.وعززت البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة ، أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم ، من الرغبة في المخاطرة، اذ انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ منتصف آذار / مارس 2020 ، متجاوزًا التقديرات.