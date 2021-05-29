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اسعار النفط تسجل اعلى اقفال على مدى عامين

اقتصاد

2021-05-29 | 01:48
اسعار النفط تسجل اعلى اقفال على مدى عامين
5,304 مشاهدة

اغلقت أسعار النفط الأسبوع، مرتفعة أكثر من خمسة بالمئة، مع صعود خام القياس العالمي برنت ليغلق عند ذروة عامين، بفضل بيانات قوية للاقتصاد الأميركي وتوقعات لانتعاش الطلب العالمي مما طغى على بواعث القلق من زيادة المعروض الإيراني فور رفع العقوبات.

وارتفع خام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 69.63 دولار للبرميل، وهو أعلى إقفال له منذ مايو / ايار 2019.

فيما زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو 0.79 بالمئة ليغلق على 66.32 دولار للبرميل.

ويتوقع المحللون انتعاش الطلب العالمي على النفط ليقترب من 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام بفضل موسم الرحلات الصيفية في أوروبا والولايات المتحدة عقب برامج واسعة النطاق للتطعيم ضد كوفيد-19
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