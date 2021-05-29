مجلس الخدمة يحدد موعد إطلاق استمارة التعيينات

وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين كفيلة بإنهاء المحاصصة والفساد بالتعيين وستطلق حال توفر الدرجات الوظيفية بعد مصادقة وزارة المالية على ملاكات المؤسسات الحكومية".وأضاف أن "التعيينات ستكون فقط للخريجين الاوائل وحملة الشهادات العليا، فقط لهاتين الفئتين وحسب النسبة المنصوص عليها في قانونيهما من درجات حركة الملاك".وحذر التميمي من "صفحات وهمية تنتحل اسمه أو صفة مجلس الخدمة الاتحادي وتنشر اخباراً مزيفة"، داعياً المواطنين إلى "اعتماد الصفحات الرسمية للمجلس والقنوات الرسمية لمتابعة آخر الأخبار المتعلقة بعمل مجلس الخدمة الاتحادي".