إليكم أسعار العملات الأجنبية والمعادن الثمينة في العراق

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سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 149,750
سعر شراء الدولار ⬅️ 148,750
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,220,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 122,00 دولار
100 باوند ⬅️ 141,68 دولار
100 دولار ⬅️ 847,69 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1906,32 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,79 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 67,03 دولار