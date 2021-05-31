الصناعة تحيل عددا من المصانع للاستثمار بهدف تحديثها

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي للوكالة الرسمية، إن "وزارة الصناعة والمعادن مستمرة بخطتها الرامية لإنعاش الصناعة العراقية ضمن البرنامج الحكومي، وتحريك عجلة الإنتاج في جميع الشركات والمصانع والمعامل التابعة لها".وأضاف أن "وزارة الصناعة تعتمد على الإمكانيات الذاتية للشركات في حال الحاجة إلى أعمال تأهيل بسيطة، وتعتمد على استقطاب عقود مشاركة واستثمار حقيقية مع مستثمرين ورجال أعمال وشركات جادة ومتمكنة"، مبينا أن "بعض "الشركات والمصانع تعرضت إلى التدمير في المدن المحررة، وبعضها الآخر قديم ويحتاج إلى مبالغ ضخمة لا تستطيع الدولة توفيرها".وتابع الصافي أن "الحل الأنسب هو الاستثمار والشراكة من خلال الانفتاح على جميع الدول والبلدان العربية والإقليمية والأجنبية"، مشيراً إلى "إحالة عدد من مصانع الإسمنت للاستثمار، وبالخصوص المصانع التي تعمل بالطريقة الرطبة والقديمة لغرض تحديثها وجعلها تعمل بالطريقة الجافة، كون هذه الطريقة هي من أحدث التقنيات، وهي ذات طاقة إنتاجية عالية فضلا عن كونها أقل استهلاكاً للوقود".من جانب آخر لفت الصافي إلى أن "ملف السكراب تتم متابعته بشكل مستمر من قبل وزير الصناعة"، موضحاً أن "اغلب السكراب يتم تجميعه بشكل نظامي للاستفادة منه في مصانع الحديد والصلب، فضلاً عن الاستفادة منه في مصانع الفولاذية والكهربائية".واوضح أن "الوزارة حريصة على الحفاظ على السكراب وتوزيعه بشكل سليم لتتمكن شركات الوزارة التي تحتاجه من الاستفادة منه لإدامة العملية الإنتاجية".