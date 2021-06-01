اسعار الذهب ترتفع الى اعلى مستوى في خمسة اشهر

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1910.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1913 دولارا.وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وسجلت العملة الأميركية خسارتها الشهرية الثانية على التوالي.وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل / نيسان، فيما تجاوز مقياس التضخم الأساسي هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%.وسينصب تركيز المشاركين في السوق هذا الأسبوع على قراءات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة، منها بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4% إلى 28.17 دولار للأونصة، وذلك بعدما لامست أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.وارتفع البلاديوم 0.8% إلى 2852.93 دولار، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1188.86 دولار.