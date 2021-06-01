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أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في شهور

اقتصاد

2021-06-01 | 09:38
أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في شهور
2,244 مشاهدة

صعدت أسعار النفط فوق 70 دولارا لبرميل برنت، قبيل ساعات من انطلاق اجتماع للجنة الوزارية لتحالف "أوبك بلس"، اليوم الثلاثاء، لبحث وضع سوق الخام العالمية والخطط المستقبلية.

وتترقب الأسواق العالمية مخرجات اجتماع اللجنة، وسط توقعات بالإبقاء على خطط تخفيف خفض الإنتاج كما هو مقرر لها دون تغيير، رغم توقعات بعودة الإمدادات النفطية لإيران.

وعند الساعة (06:37 بتوقيت غرينتش) صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/آب 1.44% أو دولارا واحدا إلى 70.33 دولارا للبرميل.

كذلك زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" تسليم يوليو/تموز 2.16% أو 1.44 دولار إلى 67.76 دولارا للبرميل.

وتجاهلت أسعار النفط تصريحات أدلى بها وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أمس الاثنين، قال فيها إن طهران مستعدة لزيادة إنتاجها إلى 6.5 ملايين برميل يوميا بسهولة، بعد رفع العقوبات الأميركية.

وحاليا، يبلغ إنتاج إيران النفطي قرابة 2.4 مليون برميل يوميا، في حين سجل أعلى مستوى تاريخي وهو 3.86 ملايين برميل يوميا في الشهور الأخيرة قبل فرض العقوبات الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ومطلع أبريل/نيسان الماضي اتفق تحالف "أوبك بلس" -الذي يضم أعضاء في "أوبك" ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا- على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميا في مايو/أيار، ليستقر خفض الإنتاج عند قرابة 6.65 ملايين برميل يوميا.

كذلك نص اتفاق التحالف وقتئذ على تخفيف آخر لخفض الإنتاج في يونيو/حزيران الجاري، بمقدار 350 ألف برميل يوميا، إلى 6.3 ملايين برميل، يتبع ذلك تخفيف آخر بقرابة 400 ألف برميل يوميا، إلى 5.85 ملايين برميل في يوليو/تموز.
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