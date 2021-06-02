الذهب يتراجع مع تقدم الدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، عن أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبًا الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات قوية للصناعات التحويلية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1895.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ09:14 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من كانون الثاني/يناير عند 1916.40 دولار أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1898.80 دولار.

وقال دانييل بريسمان المحلل في كومرتس بنك، إن ارتفاع الدولار يضغط على الذهب و“من المحتمل أن نرى بعض عمليات البيع لجني الأرباح“.

وأضاف: ”فتح العديد من الأطراف الفاعلة في السوق مراكز طويلة في الذهب في الأسابيع القليلة الماضية، كما يتضح من إحصائيات لجنة تداول السلع الآجلة. لكن يبدو الآن أن البعض على الأقل من هذه المراكز أغلق مرة أخرى؛ ما أدى إلى إبقاء الذهب تحت ضغط“.

وما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، ارتفاع مؤشر الدولار على خلفية بيانات أظهرت انتعاشا الشهر الماضي في نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة.

وحافظت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات على مكاسبها؛ ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.8% إلى 2837.91 دولار للأوقية، ونزلت الفضة 0.8% إلى 27.69 دولار، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 1182.03 دولار.