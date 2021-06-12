الزراعة تحدد سعرا جديدا لبيض المائدة

وقالت وزارة الزراعة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان " وزير الزراعة ، عقد اجتماعاَ مع منتجي الدواجن، بحضور الوكيل الفني للوزارة الدكتور ميثاق عبد الحسين وعدد من المدراء العامين لدوائر التخطيط والبيطرة والثروة الحيوانية،وعدد من المختصين، لغرض تعضيد دور المنتج المحلي والاستمرار بخطط رفع مستويات الإنتاج".واضاف البيان، ان " الخفاجي شدد على أن يكون سعر طبقة البيض (٥٠٠٠ - ٥٢٥٠) دينار وذلك للعمل على عدم أثقال كاهل المواطن وإيجاد استقرار للأسعار ، وذلك خلال مناقشات تعاون بين الوزارة والقطاع الخاص من المستثمرين في قطاع الدواجن".و أكد الخفاجي بحسب البيان "مضي الوزارة بحماية المنتج المحلي و تحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة للمستثمرين، فضلا عن معالجة المواد العلفية مع مناقشة ملف الدواجن والاستيراد والتهريب.ووجه وزير الزراعة "على ضرورة تشغيل طبيب بيطري مختص في كل حقل دواجن يقوم بمتابعة إجراءات الأمن الحيوي والعلاجات البيطرية بالتنسيق مع دائرة البيطرة، فضلا عن التأكيد على شروط إقامة حقول الدواجن مع مراعاة المساحة الخاصة والضوابط العلمية، فضلا عن استيراد اللقاحات الخاصة بمعالجة مرض انفلاوزا الطيور".