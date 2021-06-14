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أمين بغداد يعلن عن حزمة مشاريع لإعمار العاصمة

اقتصاد

2021-06-14 | 16:32
أمين بغداد يعلن عن حزمة مشاريع لإعمار العاصمة
2,295 مشاهدة

أعلن أمين بغداد علاء معن، الاثنين، عن حزمة مشاريع لإعمار العاصمة، مؤكداً أن هنالك خطة واسعة لتطوير المشهد الحضري والبنى التحتية للمدينة.

وقال معن خلال جولة في شارع المتنبي، "نعلن اليوم عن الخطوات التنفيذية لمشروع نهضة بغداد بمشاريعه المتعددة ومنها الشروع بالخطوة الاولى لصيانة وتأهيل شارع المتنبي ونحن نطلع على نماذج اولية لتنظيم واجهات المحال ولوحات الدلالة ونماذج اعمار نهر الشارع واعمال المشروع التي تشمل تأهيل شبكات الماء والصرف الصحي وشبكة الانارة وخطوط الطاقة الكهربائية بدعم من مبادرة تمكين للبنك المركزي ورابطة المصارف العراقية".

وأضاف أن "امانة بغداد هيأت خطة واسعة بتوجيه واشراف مباشر ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شملت محاور عديدة لتطوير المشهد الحضري والبنى التحتية لمدينة بغداد التي عانت كثيراً في المدة الماضية"، مبيناً أن "الخطة تتضمن مشاريع لتنظيف وازالة الغبار عن المدينة عبر تطوير الشوارع والمحلات السكنية وتضم المرحلة الاولى (٢٩)".

ولفت الى ان "هناك (٨) محلات تم الاعلان عنها للشروع بتطويرها منها منطقة الفضيلية التي عانت لسنوات طويلة وسيتم المباشرة بالعمل بها خلال الايام القليلة المقبلة"، موضحاً أن "الخطة تتضمن ايضاً اعمار منطقة الاعظمية وكذلك اعمار مدينة الصدر التي تضم تطوير (٣٥) قطاعاً".

وكشف أن "حزمة المشاريع تشمل (٦) شوارع رئيسة تتضمن ازالة المشوهات والتجاوزات واعداد تصاميم جديدة لها الى جانب زيادة المساحات الخضراء وكذلك تنفيذ (٣) مجسرات لفك الاختناقات المرورية هي (مجسر تقاطع الدرويش ومجسر بغداد حلة بتقاطع ابو دشير ومجسر ساحة ٨٣) وتنفيذ (١١) جسر مشاة نسعى لتنفيذ جزء منها بسلالم كهربائية بالقرب من الجامعات والمستشفيات الى جانب صيانة (٢٠) جسر مشاة متضرر واعادتها للعمل".

وتابع أن "حزمة المشاريع تشمل ايضاً البنى التحتية لتضم تأهيل محطات الصرف الصحي وتأهيل شبكات المجاري لـ(١١) محلة سكنية وشبكات الماء لـ(٣٠) محلة سكنية وستكون الاولوية للمحلات السكنية ذات الافراز الحديث التي لم تخدم سابقاً"..

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