انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن الثمينة في الاسواق المحلية العراقية لليوم الثلاثاء.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 150,000

سعر شراء الدولار ⬅️ 149,000

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,430,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 121,38 دولار

100 باوند ⬅️ 141,08 دولار

100 دولار ⬅️ 853,74 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1866,86 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 73,06 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 71,06 دولار

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سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 150,000سعر شراء الدولار ⬅️ 149,000تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 2,430,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 121,38 دولار100 باوند ⬅️ 141,08 دولار100 دولار ⬅️ 853,74 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1866,86 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 73,06 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 71,06 دولارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ