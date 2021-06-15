ارتفاع أسعار الذهب بفعل تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ تسبب انخفاض الدولار في تراجع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي بقية العملات، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن مسار التحفيز النقدي غير المسبوق.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1867.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0646 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل لأدنى مستوياته منذ الـ17 من مايو عند 1843.99 دولار يوم الاثنين.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1869 دولارا، وتراجع الدولار 0.1% مقابل منافسيه.

ويترقب المستثمرون غدا الأربعاء نتيجة اجتماع لمجلس الاحتياطي يستمر يومين بشأن السياسات.

وقال نحو 60% من خبراء اقتصاد استطلعت ”رويترز“ آراءهم إن إعلانا مرتقبا بشدة بشأن خفض وتيرة التحفيز سيصدر في الربع المقبل.

وهناك حالة من الترقب لبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الشهرية المقرر صدورها اليوم.

واستفاد الذهب من بيانات في الآونة الأخيرة أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، إذ إنه يُعدّ تحوطا في مواجهة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5% إلى 27.71 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2756.68 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.3% إلى 1161 دولارا.