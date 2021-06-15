تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية لليوم الثلاثاء.

وانخفضت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 386250 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 383000 الف دينار في أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 355 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 350 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 387 الفاً و 395 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365 الف دينار.