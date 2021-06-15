البنك المركزي يؤكد على تسريع إجراءات منح القروض للمواطنين

وقال المركزي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن المحافظ "زار عددًا من المصارف الخاصة هذا اليوم الثلاثاء، حيث أكد أهمية القروض الممنوحة للمواطنين من مبادرة البنك المركزي، وضرورة تسهيل وتسريع إجراءات منحها لتغطية اكبر عدد ممكن من المستفيدين من المواطنين".وأشار البيان إلى أنه "كان قد أطلق اكثر من (580) مليار دينار من مبادرة الواحد تريليون دينار للمصارف الخاصة لتمويل نحو (٧٥٠٠) مشروع في قطاعات السكن والصناعة والخدمات".