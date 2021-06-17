النفط تفتتح مشروع ترقية محطة عزل الغاز في حقل ابو غرب بمحافظة ميسان

وقال الوزير، خلال حفل افتتاح مشروع ترقية محطة عزل الغاز في حقل ابو غرب / الجنوب 1 بمحافظة ميسان، إن "العراق حريص على دعم عمل الشركات العالمية في العراق وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ خطط الوزارة في زيادة وادامة الانتاج الوطني من النفط والغاز".وأضاف اسماعيل، أن "الطاقة الانتاجية للمشروع تبلغ 100 الف برميل باليوم، واكثر من 20 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم) تضاف الى الانتاج الوطني لرفد محطات الطاقة الكهربائية".