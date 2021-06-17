النفط تفتتح مشروع ترقية محطة عزل الغاز في حقل ابو غرب بمحافظة ميسان

افتتح وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الخميس، مشروع ترقية محطة عزل الغاز في حقل ابو غرب بمحافظة ميسان.
وقال الوزير، خلال حفل افتتاح مشروع ترقية محطة عزل الغاز في حقل ابو غرب / الجنوب 1 بمحافظة ميسان، إن "العراق حريص على دعم عمل الشركات العالمية في العراق وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ خطط الوزارة في زيادة وادامة الانتاج الوطني من النفط والغاز".
وأضاف اسماعيل، أن "الطاقة الانتاجية للمشروع تبلغ 100 الف برميل باليوم، واكثر من 20 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم) تضاف الى الانتاج الوطني لرفد محطات الطاقة الكهربائية".
من جهته، اكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب "حرص الوزارة على تنفيذ خطط ادامة وتنفيذ الانتاج الوطني من الحقول النفطية والعمل على الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية".
واشاد حطاب بـ"التعاون المثالي بين الجهد الوطني والشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية لتحقيق الاهداف المشتركة".
من جانبه، شدد مدير عام شركة نفط ميسان علي جاسم على "المضى قدماً في تنفيذ خطط الشركة بتطوير حقول ابو غرب والفكة وبزركان" .