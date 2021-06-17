أسعار الذهب في الأسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية لليوم الخميس.

وانخفضت اسعار بيع الذهب المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 375 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 369 الف دينار، بعد أن سجل سعر بيع خلال افتتاح يوم أمس 386 الف دينار في أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 345 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 335 الف دينار، منخفضاً عن سعر بيع أمس الذي سجل 355 ديناراً عراقياً

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 الفاً و380 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و 350 الف دينار.