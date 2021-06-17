بهدف اضافة 200 الف برميل باليوم..النفط توقع عقدا لحفر 96 بئرا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، أكد حرص الوزارة على ادامة وزيادة الانتاج في حقل غرب القرنة /1 وبما يتوافق وينسجم مع خطط الوزارة".واضاف الوزير ان" ان هذا العقد سوف يضيف طاقة 200 الف برميل لانتاج حقل غرب القرنة/1 خلال خمس سنوات ، يعد هذا الحقل من الحقول العملاقة الواعدة" .واشار اسماعيل الى ان "هذا المشروع سوف يوفر 600 وظيفة لابناء المناطق المحيطة بالحقل ولابناء المحافظة ، موضحاً انه اوعز لادارة الحقل باتباع معايير العدالة والكفاءة في اختيار المتقدمين للوظائف المطلوبة".من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب ان "معدل الانتاج الحالي لحقل غرب القرنة 380 الف برميل باليوم ،وان الطاقة المتاحة للحقل هو اكثر من 500 الف برميل باليوم ، وان انتاج الغازالمستثمر من الحقل يبلغ 150مقمق .فيما اشاد ممثل شركة شلمبرجر سعد الضامن "بتعاون الوزارة مع الشركات العالمية ، مؤكداً استعداد الشركة بتنفيذ التزاماتها في الحقل وفق احدث التكنلوجيا المتقدمة في مجال الحفر ،اضافة الى توفير فرص التدريب والتطور للجهد الوطني" .