Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اللياقة في الـ36.. خمسة أسرار يعمل بها رونالدو
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الدولار يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة

اقتصاد

2021-06-18 | 03:11
الدولار يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة
279 مشاهدة

يتجه الدولار اليوم الجمعة، صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في نحو تسعة أشهر، إذ سارع المستثمرون ليضعوا في الاعتبار نهاية للتحفيز النقدي الأمريكي في موعد أقرب من المتوقع في الأيام التي تلت تحولا مفاجئا في لهجة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ومنذ يوم الأربعاء، حين توقع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي، زيادات محتملة لأسعار الفائدة في 2023، ارتفع الدولار نحو 1.8% مقابل اليورو وما يزيد على 2% مقابل نظيره الأسترالي والفرنك الذي يدر عائدا سلبيا إذ سارع مقترضو العملة بغرض البيع لإغلاق مراكزهم.
 
وصعد مؤشر الدولار فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم، ليبلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين عند 92.010، ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي 1.6 % وهو الأكبر منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
 
وقال ريتشارد فرانولوفيتش رئيس إستراتيجية الصرف الأجنبي لدى ويستباك في سيدني: ”مجلس الاحتياطي الاتحادي بعث برسالة بالغة الأهمية، وهي أن أيام السيولة الغزيرة والوفيرة وغير المحدودة تقترب من نهايتها“.
 
وتراجعت عملتا أستراليا ونيوزيلندا في التعاملات الآسيوية اليوم، بينما استقرت معظم العملات الرئيسية الأخرى.
 
واستقر اليورو فوق ما يزيد قليلا عن أدنى مستوى في شهرين البالغ 1.1914 دولار.
 
وسجل الدولار الأسترالي أدنى مستوياته منذ ديسمبر/ كانون الأول عند 0.7521 دولار اليوم، وهبط الدولار النيوزيلندي لأدنى مستوياته منذ أبريل/ نيسان عند 0.6982 دولار، في تحد لتقارير شديدة الإيجابية بشأن الوظائف في أستراليا والنمو في نيوزيلندا، صادرة هذا الأسبوع.
 
ويتجه الدولار أيضا للصعود 0.5 % مقابل الين، واستقر الين عند 110.25 للدولار بعد أن بلغ أدنى مستوى في 11 أسبوعا عند 110.82 أمس الخميس، ولم يطرأ عليه تغير
 
يذكر بفعل إبقاء بنك اليابان المركزي على سياسته الرئيسية مستقرة مثلما كان متوقعا.
 
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2 % إلى 1.3900 دولار ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية 1.5 %.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:20 | 2021-06-18 06:20
06:18 | 2021-06-18 06:18
06:11 | 2021-06-18 06:11
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اسعار الدولار في العراق تنخفض بشكل ملحوظ
27.25%
03:12 | 2021-06-17
اسعار الدولار في العراق تنخفض بشكل ملحوظ
03:12 | 2021-06-17
التربية تتحدث عن الدروس والدوام خلال العام المقبل
18.11%
14:22 | 2021-06-17
التربية تتحدث عن الدروس والدوام خلال العام المقبل
14:22 | 2021-06-17
اجواء لاهبة خلال الايام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس في العراق
15.04%
05:04 | 2021-06-17
اجواء لاهبة خلال الايام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس في العراق
05:04 | 2021-06-17
التربية تعتمد درجة نصف السنة درجة نهائية للمراحل غير المنتهية
14.87%
06:57 | 2021-06-16
التربية تعتمد درجة نصف السنة درجة نهائية للمراحل غير المنتهية
06:57 | 2021-06-16
تضم سبع مواد غذائية.. التجارة تحدد موعد توزيع مفردات البطاقة التموينية
14.03%
04:40 | 2021-06-17
تضم سبع مواد غذائية.. التجارة تحدد موعد توزيع مفردات البطاقة التموينية
04:40 | 2021-06-17
اغنية الفنان سعدون جابر ومصطفی العبد الله تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
10.7%
09:51 | 2021-06-17
اغنية الفنان سعدون جابر ومصطفی العبد الله تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
09:51 | 2021-06-17
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.