رغم خلوها من الشلب.. الزراعة تنفذ الخطة الزراعية الصيفية

وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي للوكالة الرسمية: إن "الخطة الصيفية أقرت من قبل اللجنة العليا المشتركة برئاسة وزير الزراعة محمد الخفاجي ووزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، وكانت شاملة لمحاصيل الفواكه والخضر".وأضاف، أن "تنفيذ الخطة مستمر لتوفير الإيرادات المائية من قبل وزارة الموارد المائية، إلا أنها كانت خالية من زراعة الشلب في محافظة ديالى والمحافظات التي يتم إرواؤها من نهر دجلة".وأشار إلى أنه "سينظر إلى الخطة الشتوية في الشهر التاسع من هذا العام، وهي تتضمن بالدرجة الأساس زراعة محصولي الحنطة والشعير للموسم الزراعي ٢٠٢١-٢٠٢٢"، معبراً عن أمله في"الحصول على إيرادات مائية كافية لتنفيذها".