Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اللياقة في الـ36.. خمسة أسرار يعمل بها رونالدو
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تدشين محطتي عزل للغاز في حقول ميسان

اقتصاد

2021-06-19 | 03:20
تدشين محطتي عزل للغاز في حقول ميسان
996 مشاهدة

دشنَ وزير النفط إحسان عبد الجبار، مشروعين لترقية محطتي عزل غاز ابو غرب الجنوبي، والفكة الشمالي بطاقة كلية تبلغ 200 الف برميل يوميا، متوقعا بان يصل انتاج البلاد اليومي الى ثمانية ملايين برميل خلال الاعوام المقبلة.

وقال عبد الجبار، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، ان "المشروعين سيحسنان من قدرات البلاد الانتاجية في الاسواق العالمية"، مشيرا إلى ان "شركة نفط ميسان هي الثانية على مستوى الشركات النفطية في البلاد واحدى ركائز التنمية المهمة فيه"، مؤكداً "عزم البلاد بالوصول بالانتاج الى ثمانية ملايين برميل يوميا خلال الأعوام المقبلة، في ظل وجود خمس شركات كبرى لإنتاج الخام وهي البصرة وميسان وكركوك والوسط وذي قار".

وعد عبد الجبار افتتاح المحطتين "خطوة ضمن مجموعة خطوات مهمة ستسهم بتطوير القدرات النفطية"، مشيرا إلى "دعم الوزارة لكل المشاريع التنموية والتي من شأنها خلق فرص عمل للمواطنين في المحافظة والبلاد برغم جميع التحديات البيئية والصحية التي تمر بها البلاد".

وأفصح عن "وجود مشاريع تهدف الى زيادة قدرات العراق الانتاجية والتصديرية، كونه يعد اهم المصدرين للنفط في العالم، وثاني مصدر له ضمن (اوبك)، ما يتطلب على خلفية ذلك ادامة هذه المشاريع بشكل مستمر".

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة (أوبك) بعد السعودية، وينتج نحو اربعة ملايين و600 الف برميل يوميا.

واشار وزير النفط الى "ايفاء الوزارة لجميع التزاماتها مع الشركات العالمية برغم التحديات الاقتصادية والمالية والصحية التي يمر بها العراق والعالم"، لافتا الى "حرص البلاد على دعم الشركات الاستثمارية العالمية العاملة في العراق وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ خطط الوزارة بزيادة الانتاج الوطني من النفط والغاز على حد
سواء".

من جانبه، بين وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب جعفر للصحيفة الرسمية، أن "الوزارة حريصة على تنفيذ خطط ادامة الانتاج الوطني من الحقول النفطية والعمل على الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية"، مؤكدا "نجاحها بتنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم اهدافها التنموية"، مشيداً بـ"التعاون المثالي بين ملاكات الجهد الوطني والشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية لتحقيق الاهداف المشتركة".

اما مدير عام شركة نفط ميسان علي جاسم البهادلي فذكر أن "شركة نفط ميسان ماضية قدماً في تنفيذ خطط تطوير حقولها النفطية اعتمادا على الجهدين الوطني والاستثماري"، مستعرضا بالوقت ذاته أبرز المشاريع المنفذة في حقول ميسان بالقول: انها "تتضمن حقن الماء وتطوير محطات عزل الغاز ومعالجة الغاز الطبيعي، إضافة لتنفيذ عشرات المشاريع المخصصة للمنافع الاجتماعية".

ولفت الى "استمرار الوزارة بإنجاز المشاريع النفطية التطويرية تعزيزا لقدرة الشركة بمجال الإنتاج والتصدير بهدف تطوير القطاع النفطي في البلاد".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:35 | 2021-06-19 06:35
06:32 | 2021-06-19 06:32
06:30 | 2021-06-19 06:30
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
التربية تتحدث عن الدروس والدوام خلال العام المقبل
21.27%
14:22 | 2021-06-17
التربية تتحدث عن الدروس والدوام خلال العام المقبل
14:22 | 2021-06-17
اغنية الفنان سعدون جابر ومصطفی العبد الله تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
19.58%
09:51 | 2021-06-17
اغنية الفنان سعدون جابر ومصطفی العبد الله تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
09:51 | 2021-06-17
تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز
17.91%
03:45 | 2021-06-18
تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز
03:45 | 2021-06-18
أسعار صرف الدولار في العراق
15.08%
03:30 | 2021-06-18
أسعار صرف الدولار في العراق
03:30 | 2021-06-18
جريمة تهز محافظة عراقية.. امرأة تحرق شقيقها وعائلته بمادة التيزاب
13.21%
04:10 | 2021-06-18
جريمة تهز محافظة عراقية.. امرأة تحرق شقيقها وعائلته بمادة التيزاب
04:10 | 2021-06-18
وفاة شاعرة عراقية مشهورة
12.95%
06:01 | 2021-06-18
وفاة شاعرة عراقية مشهورة
06:01 | 2021-06-18
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.