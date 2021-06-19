ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

وذكرت الإدارة في تقرير لها، أن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5 ملايين و751 ألف برميل يوميا، مرتفعة بمقدار621 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.130 ملايين برميل".واضافت، أن "الولايات المتحدة استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 173ألف برميل يوميا، مقارنة بـ 163 ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه".وتابعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن "اكثر الايرادات النفطية للولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.971 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 423 ألف برميل يوميا، ومن ثم نيجيريا بمعدل 264الف برميل فالبرازيل بمعدل 261 ألف برميل يوميا".وأشارت الادارة إلى أن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من روسيا بلغت 256 ألف برميل يومياً، ومن السعودية بمعدل 144 الف برميل يوميا، و137 الف برميل يوميا من كولومبيا، و122 ألف برميل يومياً من الاكوادور".