بغداد واربيل يتفقان على تنظيم عمل مصارف كردستان

وقال المركزي العراقي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تلبية لدعوة من حكومة إقليم كردستان، استقبل رئيس الإقليم مسرور بارزاني، اليوم، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين حكومة الإقليم والبنك المركزي العراقي في مجال إعادة تنظيم القطاع المصرفي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".وتناول محافظ البنك المركزي، وفق البيان، "أطر العمل لتعزيز القطاع المصرفي من خلال عدة أمور، أهمها تنظيم المصارف التابعة لحكومة الإقليم وترخيصها من البنك المركزي، وتنظيم عمل شركات الصيرفة تمهيدا لترخيصها. وستباشر عدة لجان أعمالها لإنجاز المهام التي وجه بها رئيس الوزراء والمحافظ".في السياق، أبدى بارزاني "استعداده للتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي، مؤكداً أن إعادة تنظيم القطاع المصرفي من شأنه أن يشكل دعامة قوية ومهمة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية وترسيخ عملية الاستثمار وكسب ثقة البنوك والمؤسسات المالية العالمية".فيما أكد المحافظ "حرص البنك المركزي على قيام فرع البنك المركزي بالإقليم بمهامه الرقابية والإشرافية بشكل فاعل لضمان أداء القطاع المصرفي لنشاطه في ظل القوانين النافذة".