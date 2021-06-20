بشرى سارة للفلاحين في صلاح الدين

وقال مدير فرع الحبوب في صلاح الدين المهندس جاسم محمد الجميلي للوكالة الرسمية، أن "الإشعار الخاص بأموال مستحقات الفلاحين والمزارعين للعام السابق وصل وتم تأمين المبالغ بالكامل ".وأضاف أن "الفرع باشر اليوم بتوزيع الصكوك بين المستحقين"، متابعا ان "الفرع تسلَّم ايضاً مبلغ أربعة مليارات دينار ، وهي مبالغ الدفعة الأولى من مستحقات المزارعين لهذا العام 2021".وتتوقع مديرية الحبوب في صلاح الدين، أن يصل خزين هذا العام الى 350 ألف طن من الحنطة، فيما تمَّ تسلُّم 314 ألف طن لغاية اليوم بالمواقع كافة في صلاح الدين، عازية سبب انخفاض الإنتاج هذا العام الى قلة الأمطار وانقطاع التيار الكهربائي خلال موسم النمو.