Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
مباحثات عراقية سورية بشأن المستحقات المائية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

النفط تخطط لاعادة تأهيل مصفى بيجي

اقتصاد

2021-06-20 | 09:55
النفط تخطط لاعادة تأهيل مصفى بيجي
779 مشاهدة

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاحدن عن خطط لتأهيل الوحدات الانتاجية لمصفى الصمود في بيجي واستئناف الطاقة الانتاجية الكاملة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس اكد خلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة برنامج إعادة تأهيل مصفى الشمال بطاقة 150 الف برميل باليوم حرص وزارة النفط على الاسراع في تنفيذ مشاريع وخطط لتأهيل الوحدات الانتاجية لمصفى الصمود في بيجي واستئناف الطاقة الانتاجية الكاملة".

واضاف يونس انه "استناداً لتوجيهات وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل بالاسراع في وضع برنامج زمني لاعادة اعمار مصفى الشمال فقد تم بحث آليات وبرنامج التأهيل بالجهد الوطني" .

واشار يونس الى ان "الوزارة ومن خلال تشكيلاتها تمكنت من اعادة تأهيل وتشغيل مصفى صلاح الدين ١ و٢ والمصافي الخارجية التابعة لشركة مصافي الشمال، وتعمل حاليا على تطوير الانتاج فيها من خلال اضافة وحدات لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته".

وبين الوكيل ان "الوزارة ستقوم باستثمار طاقاتها وامكانتها الفنية وخبرات العاملين فيها في شركات مصافي الشمال والمعدات الهندسية والمشاريع النفطية والدوائر المعنية في الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص العراقي والشركات الاجنبية لإعادة التاهيل واستئناف الانتاج في شركة مصافي الشمال بطاقتها الانتاجية المعهودة".

وحضر الاجتماع المدراء العاملون لشركات مصافي الشمال والمشاريع والمعدات الهندسية والدوائر المعنية في مركز الوزارة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:02 | 2021-06-20 13:02
12:39 | 2021-06-20 12:39
12:35 | 2021-06-20 12:35
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
&quot;فيفي عبده&quot; ترقص وتتعرض لانتقادات واسعة نتيجة ملابسها الفاضحة (فيديو)
21.01%
04:55 | 2021-06-19
"فيفي عبده" ترقص وتتعرض لانتقادات واسعة نتيجة ملابسها الفاضحة (فيديو)
04:55 | 2021-06-19
وفاة فنان مصري مشهور
20.24%
07:32 | 2021-06-19
وفاة فنان مصري مشهور
07:32 | 2021-06-19
استقرار اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية
15.51%
03:05 | 2021-06-19
استقرار اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية
03:05 | 2021-06-19
بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن قروض البناء
15.11%
03:47 | 2021-06-19
بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن قروض البناء
03:47 | 2021-06-19
الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس خطير
15.06%
08:45 | 2021-06-19
الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس خطير
08:45 | 2021-06-19
تحول الزفاف الى عزاء.. وفاة شاب وهو يرقص في عرس شقيقه
13.07%
05:24 | 2021-06-19
تحول الزفاف الى عزاء.. وفاة شاب وهو يرقص في عرس شقيقه
05:24 | 2021-06-19
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.