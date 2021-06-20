"حذف الأصفار".. حديث حكومي عن شرطين لتنفيذ المشروع

وضع المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، شرطين لحذف 3 أصفار من العملة، فيما أكد أن خيار الحذف مطروح لاصلاح نظام المدفوعات النقدية في العراق.



وقال صالح في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "البنك المركزي العراقي وضع مشروع حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية بغية اصلاح نظام المدفوعات النقدية الذي بات مثقلا بأرق الحصار الاقتصادي الذي فرض في تسعينيات القرن الماضي، وضعه موضع البحث والدراسة منذ امد بعيد، ذلك بعد الاطلاع على حوالي 54 تجرية دولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين والتي جرت في بلدان العالم المختلفة تم فيها اصلاح انظمة المدفوعات النقدية وجعلها تعمل بكفاءة افضل والتي كان اخرها الجمهورية الاسلامية الايرانية وقبلها تركيا".

وأضاف أن "ظاهرة تكثير الاصفار في الوحدة النقدية او اضافة اصفار على الوحدة النقدية الواحدة تأتي عادة بسبب تعرض الاقتصادات الى موجات جامحة من التضخم او ارتفاعات حادة مستمرة لسنوات في مستوى الاسعار بسبب الحروب والحصارات والصراعات والتي تؤدي الى تمويل عجز الموازنات الحكومية عن طريق الاصدار النقدي".

وتابع "ولكون السعر يعني قيمة السلع والخدمات معبرا عنها بالنقد فإن ارتفاع الاسعار المستمر دون توقف يؤدي الى تآكل قيمة الوحدة النقدية ما يقتضي اصدار فئات نقدية اكبر بسبب انعدام قيمة الفئات النقدية الاصغر واختفاء قدرتها في تغطية المعاملات والمبادلات المرتفعة القيمة النقدية في السوق".

وأكمل "وبناء على ذلك تتضخم القيمة النقدية للاشياء او الموجودات الملموسة وغيرها وعندما ينتهي التضخم الذي زادت الاسعار بموجبه الى ثلاث مراتب عشرية او اكثر او اقل حسب طبيعة كل اقتصاد تلجا الدول الى تقليل التكاثر المصطنع في الارقام ولاسيما التكاثر في ارقام الدفاتر الحسابية والميزانيات ومختلف ارقام ادوات المحاسبة ذلك بعد ان يتوافر شرطان".

وأوضح صالح أن "الشرط الاول الاستقرار السعري والنمو الاقتصادي العالمي والثاني الاستقرار المناسب في الحياة السياسية، لذا تأتي اهمية حذف الاصفار من العملة وترشيق وحدات العملة كشرط ضرورة لخفض الارقام المحاسبية وتسهيل التعاطي الحسابي وكلفة ادارة الأرقام الكبيرة الجديدة وانعدام الارقام الصغيرة والكسور"، مشدداً بالقول "إذ يلاحظ أن ترشيق العملات النقدية يأتي بسبب دورها في استدامة احتساب ارقام مهولة للقيم المالية والتي لا تستوعبها الحاسبات العادية بسبب كثرة المراتب العشرية وظهور اخطاء محاسبية كثيرة ولاسيما التعامل بالتريليونات ما يعني أن الرقم الواحد امامه 12 مرتبة عشرية".