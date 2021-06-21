الرشيد يحدد ايام خاصة لمراجعي قسم البطاقات والقنوات الالكترونية

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لتفادي الزخم خلال مراجعة الزبائن لقسم البطاقات والقنوات الالكترونية قرر مصرف الرشيد تحديد ايام خاصة بالمراجعة".وتابع أن "الجدول تضمن نوع المراجعة والايام وكما مبين ادناه:الاحد.. براءة الذمةالاثنين.. المتوفين / العكسالثلاثاء.. تسديد السلف الاطفاءالاربعاء.. براءة الذمةالخميس.. المتوفين العكس".ودعاالمكتب الاعلامي "كافة المواطنين الالتزام بالجدول اعلاه لتحقيق الانسيابية وانجاز المعاملة بالسرعة الممكنة".