الرشيد يحدد ايام خاصة لمراجعي قسم البطاقات والقنوات الالكترونية

حدد مصرف الرشيد، الايام الخاصة بمراجعة المواطنين قسم البطاقات والقنوات الالكترونية.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لتفادي الزخم خلال مراجعة الزبائن لقسم البطاقات والقنوات الالكترونية قرر مصرف الرشيد تحديد ايام خاصة بالمراجعة".
وتابع أن "الجدول تضمن نوع المراجعة والايام وكما مبين ادناه:
الاحد.. براءة الذمة
الاثنين.. المتوفين / العكس
الثلاثاء.. تسديد السلف الاطفاء
الاربعاء.. براءة الذمة
الخميس.. المتوفين العكس".
ودعاالمكتب الاعلامي "كافة المواطنين الالتزام بالجدول اعلاه لتحقيق الانسيابية وانجاز المعاملة بالسرعة الممكنة".