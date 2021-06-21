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ارتفاع جديد باسعار النفط بعد انتهاء محادثات ايران وقوى عالمية دون اتفاق

اقتصاد

2021-06-21 | 02:33
ارتفاع جديد باسعار النفط بعد انتهاء محادثات ايران وقوى عالمية دون اتفاق
3,623 مشاهدة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد انتهاء المحادثات الأخيرة بين القوى العالمية وإيران دون اتفاق، بعد يوم من انتخاب منتج أوبك رئيسا جديدا.

وأرجأ دبلوماسيون جولة سادسة من الاجتماعات مع وجود ثغرات كبيرة متبقية لإصلاح الاتفاق ، وهي المرة الثالثة منذ بدء المحادثات في أبريل نيسان التي يفوت فيها المفاوضون المواعيد النهائية التي حددوها بأنفسهم لتجديد الاتفاقية. من المرجح أن يؤدي إحياء الصفقة إلى تخفيف العقوبات الأمريكية وزيادة تدفقات النفط الخام.

ارتفع النفط الخام بنسبة 50 ٪ تقريبًا هذا العام مع خروج الاقتصادات الرئيسية من القيود وعمليات الإغلاق بعد نشر لقاحات Covid-19 في جميع أنحاء العالم، انتعش الطلب، خاصة في الولايات المتحدة وأجزاء من آسيا. تجاوز استهلاك النفط في الصين مستويات ما قبل الوباء، وتظهر الهند علامات التعافي من موجة الفيروس الثانية القاتلة التي دمرت اقتصادها.

وارتفع خام برنت 0.26٪ إلى 73.70 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد ارتفاعه 0.6٪ في الجلسة السابقة.

بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 0.38٪ إلى 71.56 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 05: 25 بتوقيت غرينتش

وقال عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية، إن واحدة من أخطر الأمور التي نوقشت في الجولة الأخيرة كانت حاجة طهران إلى ضمان من الولايات المتحدة بأن الحكومات المستقبلية لن تخرج من الصفقة مرة أخرى - كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 - أو إعادة فرض العقوبات.


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